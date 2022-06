Parki linowe w Polsce. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to głównie zabawa dla dzieci i nastolatków. Ale to tylko pozory, bo z parków linowych mogą z powodzeniem korzystać także dorośli w różnym wieku. Najważniejsze przeciwwskazania to zbyt niski wzrost, lęk wysokości lub dolegliwości zdrowotne. Poza nimi nie powinno być większych przeszkód w uprawianiu tej formy aktywności.