Passage du Gois. Niezwykła trasa. Przejazd nią budzi emocje

Przejażdżka drogą łącząca zatokę Burnёf z wyspą Noirmoutier we Francji musi budzić dreszczyk grozy. Kilkukilometrowy odcinek jezdni jest dostępny raptem przez kilka godzin dziennie. I tylko w ściśle wyznaczonym czasie można nim przejechać.

Passage du Gois to niezwykła trasa we Francji, w regionie Vendée. Jak podaje rynekinfrastruktury.pl: "Ma 4,3 km i jest naturalną mierzeją okresowo zalewaną przez wody zatoki i to sprawia, że jest niezwykła. W 1701 r. po raz pierwszy oznaczono na mapie to naturalne połączenie lądu z wyspą Noirmoutier, a ok. 1840 r. rozpoczęto jego regularne użytkowanie".