Perełka Lubelszczyzny. To miasto zachwyca na każdym kroku

Kazimierz Dolny to perełka Lubelszczyzny, która słynie ze wspaniałych zabytków, pięknych lessowych wąwozów i malowniczych widoków. Do niedawna był typowym letniskiem, budzącym się do życia na wiosnę i lato, a zimą zapadającym w głęboki sen. Teraz jednak jest zupełnie inaczej. Miasto z powodzeniem przekształca się w świetne miejsce na wypoczynek przez cały rok, a za interesowanie turystów jest ogromne.