Pierwszy długi weekend 2023 roku już niedługo. "Zainteresowanie nie jest duże"

- Na pewno, ważną rolę odgrywa tu kwestia oszczędności - nie możemy sobie pozwolić na nieustanne wyjazdy - kontynuuje Karol Wiak. - Dlatego, jeśli długi weekend styczniowy chcemy spędzić aktywnie, to najczęściej ograniczymy się do podróżowania po najbliższych nam miejscowościach i regionach. Przeważać tu będą wycieczki jednodniowe. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, to z pewnością wybierzemy się na narty lub kulig z dziećmi.