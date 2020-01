Pies zdechł podczas podróży. Właścicielka wściekła na linie lotnicze

Sytuacja miała miejsce podczas lotu z Sydney do Brisbane. Kay Newman podróżowała ze swoim psem, bokserem o imieniu Duke, ale po wylądowaniu okazało się, że jej pupil nie przeżył.

Tą przykrą sytuacją pasażerka linii lotniczych Qantas Airways postanowiła się podzielić w mediach społecznościowych. Z jej relacji wynika, że z powodu opóźnienia zwierzę przez długi czas znajdowało się na płycie lotniska, w pełnym słońcu. Temperatura w Sydney wynosiła wówczas ok. 40 st. C.

"Prosiłam, by pozwolono mi poczekać z Duke'm w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale nie wyrażono na to zgody. Zgodnie z procedurami zwierzęta powinny być załadowane do samolotu jako ostatnie i wyładowane jako pierwsze" – pisze Kay Newman na swoim profilu na Facebooku. Zapewniano ją, że zwierzę będzie na zewnątrz tylko przez kilka minut.