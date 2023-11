PKP usuwa ulgę. Pasażerowie zapłacą więcej

"W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc. mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi" - oświadczył Nowak. Oznacza to, że od 2024 r. wszyscy honorowi krwiodawcy będą musieli płacić za przejazdy więcej. Dodajmy, że 33 proc. ulga dla honorowych dawców krwi na przejazdy PKP została wprowadzona z początkiem stanu epidemii w 2020 r.