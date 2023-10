Płonie wakacyjna wyspa w Europie. "To była ciężka noc"

- W wielu regionach wybuchły pożary, w wielu miejscach mamy zamknięte drogi, nie ma przejazdu. Kilka miejsc jest całkowicie niedostępnych. Dotyczy to przede wszystkim drogi, która łączy miejscowości Faja da Ovelha i Ponata do Pargo. W miejscowości Prazeres wczoraj rozpoczęła się już ewakuacja niektórych turystów z hoteli i części mieszkańców - mówi przewodniczka po Maderze Ola. Ponadto ogień pojawił się w rejonie miejscowości Achadas da Cruz, Quinta Grande, Calhete, Ribeira de Janela, Paul do Mar, Camara de Lobos i Curral das Freiras oraz Porto Moniz.