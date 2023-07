Pociąg z Pragi do Wrocławia. Czeski przewoźnik wchodzi do Polski

Nowe połączenie do Finlandii

Polacy mają coraz więcej opcji podróży koleją czy autobusami za granicę. Niedawno informowaliśmy o tym, że FlixBus rozszerza swoją ofertę o nowe połączenia z Polski aż do Finlandii. Od 27 lipca br., pasażerowie będą mieli możliwość dotarcia bezpośrednio do Helsinek z miast takich jak Warszawa, Łomża i Suwałki. Dla osób podróżujących z innych europejskich miast, takich jak Berlin, Wiedeń czy Bratysława, pojawi się możliwość skorzystania z jednej przesiadki, aby dotrzeć do tego pięknego kraju.