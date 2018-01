Podróż po państwach nieistniejących. Azjatyckie perełki, które musisz poznać

Cesarstwo Mandżukuo, Republika Dalekowschodnia, Tuwińska Republika Ludowa, Księstwo Hajdarabadu, Królestwo Hidżasu – nazwy tych krajów niewiele dziś mówią. A trzeba wiedzieć, że były imponującymi ośrodkami i do dziś mają wiele do zaoferowania turystom.



Mandżukuo – ostatnie chińskie cesarstwo

Ale Mandżuria (nazwa, do której powrócono po upadku cesarstwa) to nie tylko raj dla narciarzy. Sporo tu zabytków, np. w mieście Mukden przykład znajduje się okazały pałac cesarski – miniatura pekińskiego "Zakazanego Miasta".

Zobacz też: #KobietyNieZnająGranic - Chiny

Republika Dalekowschodnia – buforowe państwo na skraju Azji

Tuwińska Republika Ludowa – w samym środku kontynentu

Stolicą Tannu Tuwy, jak popularnie określano podporządkowany Moskwie kraj (w 1944 r. Stalin skończył z fikcją niepodległości, włączając Tuwińską Republikę Ludową do ZSRR ), był Kyzył. Zabytków w tym mieście, które jest obecnie siedzibą władz Republiki Tuwy, nie ma. Trudno się temu dziwić, gdyż Kyzył powstał niespełna sto lat temu – w 1914 r. Miasto powinni jednak odwiedzić koniecznie wszyscy miłośnicy geografii. To tu bowiem znajduje się geograficzne centrum Azji. Środek największego kontynentu naszej planety wskazuje turystom obelisk górujący nad łączącymi się tu dwoma dopływami Jeniseju.

Księstwo Hajdarabad – muzułmańska wyspa

Opuszczamy surową północną Azję i przenosimy się na subkontynent indyjski. W środkowej części tego ogromnego półwyspu istniało do 1948 r. (wówczas włączono je do Indii) Księstwo Hajdarabadu.

W dawnej stolicy księstwa, by tylko do niej się ograniczyć, trzeba zobaczyć: XIX-wieczny pałac monarszy, meczet z XVI w., którego cztery wieże są symbolem miasta, Birla Mandir – hinduistyczny kompleks świątynny, oraz Mekkę Masdżid – święte miejsce muzułmanów, które wzniesiono, wykorzystując czerwone cegły z Mekki.

Królestwo Hidżazu – najświętsze miejsce muzułmanów

Przenosimy się do Azji zachodniej, na Półwysep Arabski. Królestwo Hidżazu położone w zachodniej części rejonu, nad Morzem Czerwonym, zostało zlikwidowane w 1925 r., gdy kraj ten włączono do dzisiejszej Arabii Saudyjskiej). To tu znajdują się dwa najświętsze miejsca muzułmanów – Mekka i Medyna, do których wstęp mają wyłącznie wyznawcy tej religii.