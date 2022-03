Podróżowanie znów jest łatwiejsze. Polska i inne kraje znoszą obostrzenia

Powrót z wakacji tak jak dawniej

- Dla branży turystycznej to przełomowy moment, na który czekało wielu podróżnych. Przez ostatnie dwa lata żyliśmy od rozporządzenia do rozporządzenia. Przepisy zmieniały się dynamicznie, czasem nawet co kilka-kilkanaście dni - mówi Marzena German z Wakacje.pl - Co prawda przez miesiące trwania pandemii zdążyliśmy się przyzwyczaić do obowiązujących środków bezpieczeństwa, ale teraz podróżowanie za granicę i powrót do Polski będą jeszcze łatwiejsze.