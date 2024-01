Pojechał taksówką nad Morskie Oko. "To jakieś żarty"

Taksówki w Zakopanem

Ceny w Zakopanem faktycznie są wyższe niż w innych polskich miastach. Nie zmienia to jednak faktu, że zapłacenie ponad 360 zł za przejechanie taksówką 23 km jest szokujące. Redakcje WP Turystyka sprawdziła ceny u kilku zakopiańskich taksówkarzy. Okazuje się, że umowna cena za kurs z centrum zakopanego do Palenicy Białczańskiej oscyluje w granicach od 150 do 170 zł. Taksówkarze zaznaczali, że nie ma różnicy, czy umawiamy się na przewóz w weekend, czy w dzień powszedni.