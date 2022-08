Pojechałam do Zakopanego z dziećmi w środku sezonu. "Piekło"

W pewnym momencie ich wzrok przykuły pluszowe pingwiny w towarzystwie postaci z popularnej bajki "Kraina Lodu". Odetchnęłam głęboko i podeszliśmy sprawdzić, co to. Przy wejściu stała kolejka turystów. Atrakcja nazywa się Śnieżny Labirynt, a można w nim "pokonać tor przeszkód, znaleźć cztery cyfry kodu i wejść do skarbca". Przyjemność kosztuje 15 zł, a ulgowy dla dzieci do 6. rok życia - 10 zł. Za zdjęcie z pingwinami musimy zapłacić 5 zł.