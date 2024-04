Polacy oszaleli na punkcie wyjątkowego zjawiska. Gigantyczne kolejki do wejścia

W Tatrach aktualnie panuje słoneczna pogoda. Jest ciepło za sprawą napływu gorących, zwrotnikowych mas powietrza znad Sahary. Silny wiatr przynosi też nad Tatry saharyjski pył, przez co niebo jest przysłonięte. Termometry w Zakopanem w niedzielę wskazywały 19 st. C. Na Polanie Chochołowskiej temperatura wynosiła 15 st. C.