Policja ostrzega: na południu Czech grasuje amerykańska puma

W pobliżu czeskiego miasta Hradec Jindrzichuv widziano amerykańską pumę. Drapieżnik najprawdopodobniej uciekł od nieznanego hodowcy i grasuje w okolicznych lasach.

Policja poinformowała, że podobne informacje pojawiały się już od kwietnia, ale formalne zgłoszenia napłynęły dopiero w tym miesiącu. Nie ustalono, w jaki sposób zwierzę znalazło się w czeskich lasach. Póki co przypuszcza się, że uciekło od prywatnego hodowcy.

Rzecznik urzędu weterynaryjnego Frantiszek Kouba przekazał, że w tej okolicy tylko jedna kobieta ma zezwolenie na posiadanie dwóch pum. "Dostała już kilka mandatów za to, że je nielegalnie rozmnaża. Na to nie daliśmy zezwolenia, bo nie ma do tego wystarczających warunków" - powiedział rzecznik. Jednocześnie wykluczył, że zwierzę znajdujące się na wolności mogłoby pochodzić z tej hodowli.