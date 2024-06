Polka mieszka w Austrii. Opowiada, co dzieje się przed meczem

No pewnie, że serce. Bardzo kibicuję polskiej drużynie. Ale rozum mojemu typowaniu absolutnie nie przeczy. Po meczu Polska - Holandia naprawdę jestem pełna nadziei i wierzę, że mamy szansę. To było piękne spotkanie, pełne finezji, fajnych akcji i trzymające w napięciu do ostatniej sekundy. Oglądałam ten mecz w Austrii, słuchając tutejszych komentatorów i oni też się zachwycali naszą drużyną. Za to mecz Austria - Francja jest tu oceniany jako najgorsze z dotychczasowych spotkań turnieju. Gra była ciężka, toporna. Mało było widowiskowych akcji. Więc myślę, że Polska będzie tu miała sporo do pokazania.