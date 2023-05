Para Polaków zamieszkała w kampervanie. "W naszym życiu czegoś brakowało"

Pojawiły się i to dość szybko, bo jeszcze w Anglii. Zaczęliśmy od tego, że opuściliśmy nasz wynajmowany dom, sprzedaliśmy większość naszych rzeczy i wynajęliśmy pokój w kondominium. Skromne warunki, zero komfortu, ale wybraliśmy to miejsce ze względów praktycznych. Chcieliśmy też przez kilka miesięcy zaoszczędzić trochę pieniędzy. Wtedy zaczęły się schody. Nie był to łatwy czas, różni ludzie pojawiali się w "naszym domu". Zdarzały się też kradzieże. Wtedy uświadomiliśmy sobie, że spełnianie marzeń wymaga też wyrzeczeń.