Polska coraz bardziej atrakcyjna. Wzrasta liczba turystów, szczególnie z Azji

Polska Organizacja Turystyczna podsumowała 2017 r. Jest się z czego cieszyć. Mamy na koncie wiele nagród, zanotowano wzrost liczby turystów z kraju i zagranicy. – Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, przyjazny i nowoczesny – mówi prezes POT.

W 2017 r. zanotowano wzrost przyjazdów turystycznych z zagranicy na poziomie 4,5 proc. Oznacza to, że odwiedziło nas aż 18,3 mln urlopowiczów-cudzoziemców. Najwięcej przyjechało ich z Niemiec (ponad 1,7 mln), Wielkiej Brytanii i Ukrainy – przy czym pod uwagę wzięto tylko osoby, które skorzystały z obiektów noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc.

Bardzo ciekawie przedstawiają się statystyki dotyczące największych wzrostów odwiedzin. Okazuje się, że ponad 54 proc. więcej turystów w porównaniu do 2016 r. przyjechało do nas z… Chin . Równie duży wzrost zanotował Izrael (+ 49,7 proc.). Przybywa także podróżnych z Korei Południowej (+18 proc.) i Indii (+10 proc.).

– Rok 2017 był dla Polskiej Organizacji Turystycznej bardzo owocny. Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele akcji promocyjnych, które zaowocowały zwiększoną liczbą przyjazdów do Polski – mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT. – Nasz kraj otrzymał m.in. prestiżową nagrodę "Best in Travel" przewodnika turystycznego "Lonely Planet", który uznał nas za jedno z 10 najlepszych miejsc na świecie pod względem korzystnego stosunku ceny do jakości świadczonych usług – dodaje.