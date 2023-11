Polskie piramidy będą świecić. Część mieszkańców oburzona

Odremontowana atrakcja w jednym z ukochanych przez turystów polskich miast podzieliła mieszkańców. "Piramidy", bo tak jest od niedawna nazywany ten obiekt, to jedna z najbardziej charakterystycznych, historycznych konstrukcji w nadmorskim mieście. Po jej odnowieniu, nie przypadła jednak do gustu wielu wielu mieszkańcom i turystom. "Gwoździem do trumny" okazało się oświetlenie.