Pomijana i niedoceniana. Brytyjczycy zachwyceni atrakcją tuż przy polskiej granicy

Najbardziej opłaca się nabyć bilet online minimum dwa dni przed planowaną wizytą w aquaparku. Wówczas dorosłe osoby za cały dzień zabawy w basenach zapłacą 31 euro (ok. 134 zł), dzieci 21 euro (ok. 90 zł), a studenci, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami - 25 euro (ok. 108 zł). Kupując bilety później, będą one droższe o 3 euro.