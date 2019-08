Ponad 3 tys. euro za oddanie moczu. Dotkliwa kara na Sycylii

Kiedy przebywamy w pełnym słońcu, musimy pić dużo wody. A kiedy przyjmujemy dużo płynów, logiczne jest, że musimy pozbyć się ich nadmiaru. Trzeba jednak uważać, gdzie się oddaje mocz, ponieważ można otrzymać słony rachunek.

Przekonał się o tym pewien 51-letni turysta z Rzymu, który zwiedzając swój kraj trafił do sycylijskiej prowincji Agrigento. Celem jego wycieczki był biały klif zwany Scala dei Turchi (wł. schody Turków), gdzie w swoim czasie mieli chronić się przed sztormami tureccy piraci. Rzymianin nie dotarł jednak do celu.

Mężczyzna trafił na 2 godziny do aresztu w Porto Empedocle, gdzie usłyszał zarzut postępowania sprzecznego z porządkiem publicznym. Według lokalnego prawa grozi za to nawet do 10 tys. euro, ale mundurowi przyznali rzymianinowi najniższą możliwą karę, czyli 3333 euro (ok. 14 500 zł).