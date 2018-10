Praca marzeń. Emirates znów rekrutuje w Polsce

Emirates, jedna z największych na świecie linii lotniczych, poszukuje kandydatów z Polski, którzy dołączą do jej międzynarodowej załogi. Dubajski przewoźnik zaprasza na spotkania rekrutacyjne do Warszawy i Krakowa.

Istnieje kilka kryteriów, które muszą być spełnione, aby być branym pod uwagę w procesie rekrutacji. Potencjalni członkowie załogi pokładowej Emirates muszą mieć ukończone co najmniej 21 lat, płynnie posługiwać się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, a także odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Tyle wystarczy, by próbować znaleźć zatrudnienie w jednej z największych i najbardziej luksusowych linii lotniczych świata - Emirates. Przewoźnik szuka w Polsce osób, które dołączyłyby do międzynarodowej załogi. Linia lotnicza stawia na rozwój, w związku z czym potrzebuje więcej pracowników do obsługi nowych tras i maszyn.