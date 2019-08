Przyjaźnią się od 25 lat. Takie relacje nie zdarzają się na co dzień

Ta historia jest tak wyjątkowa, że wydaje się nieprawdopodobna. Jednak wydarzyła się naprawdę. Mowa o wieloletniej przyjaźni człowieka z rybą. Ich zaskakująca relacja trwa już ponad 25 lat.

Hiroyuki Arakawa to Japończyk, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie Torii (brama prowadząca do chramów i miejsc świętych shinto - zdjęcie poniżej). Los sprawił, że znajduje się w wodach Zatoki Tateyama. Mężczyzna nurkuje w tamtym miejscu niemal codziennie od 25 lat. To właśnie tam poznał swojego najlepszego przyjaciela – Yoriko (azjatycką wargaczkę garbogłową).