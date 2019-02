Przerażająca ryba z uzębieniem podobnym do ludzkiego. Znalezisko w Argentynie

Na argentyńskich polach ryżowych rolnicy znaleźli niezwykłą rybę, której uzębienie jest bardzo podobne do ludzkiego.

Tajemnicza ryba to prapłaziec nazywany też prapłetwcem południowoamerykańskim. To ryba słodkowodna, która zasiedla rzeki i rozlewiska Brazylii i Paragwaju. Występuje najczęściej w rejonie Amazonki. Prapłaziec osiąga do 125 cm długości.