Raczki czy raki? Jak bezpiecznie chodzić po górach zimą

Czym różnią się raczki od raków? Raczki są mniejsze i lżejsze, co sprawia, że chodzenie w nich jest dużo łatwiejsze i, co również istotne, dużo wygodniejsze. Do tego raczki są również tańsze. Kiedy warto mieć ze sobą raczki? Tutaj eksperci są zgodni. W trakcie każdej zimowej, górskiej wędrówki, nawet, jeżeli wydaje nam się, że trasa, którą wybraliśmy będzie wolna od śniegu i oblodzeń. Dlaczego? W rzeczywistości nigdy nie mamy stuprocentowej pewności co do warunków, jakie napotkamy na trasie.