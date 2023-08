Rekordowy wzrost zainteresowania europejskim krajem. Polacy na czele

Według danych Hiszpańskiej Organizacji Turystycznej, w lipcu Hiszpania przywitała blisko 10,3 miliona turystów z zagranicy, co stanowi wzrost o 11,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród podróżujących, aż 56 proc. pochodziło z krajów Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o 11,4 proc., a pozostałe 44 proc. stanowili turyści z państw spoza Unii, co również stanowiło wzrost o 11,7 proc.