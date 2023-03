Rewolucja na kolei. Bilety w kiosku i na stacji benzynowej

Kiedyś do kupienia tylko w kasie na dworcu, później online, a od niedawna także na platformach KOLEO, mPay, e-podróżnik.pl oraz SkyCash. A to nie koniec. Już niedługo bilety na pociągi PKP Intercity będzie można kupić także w sklepach spożywczych, kioskach lub na stacjach benzynowych. Przewoźnik rozwija model sprzedaży agencyjnej i zachęca do współpracy firmy obsługujące stacjonarne punkty sprzedaży. To będzie prawdziwa rewolucja!