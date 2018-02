Ryanair ogłosił rozkład lotów na zimę. Rekordowa liczba nowych tras w 2018 roku

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły dziś rozkład lotów na następną zimę. W 2018 roku przewoźnik zaoferuje prawie 60 nowych tras, obsługując w Polsce ponad 11 milionów pasażerów.

Nowości pojawią się również w innych polskich miastach. Z Rzeszowa będzie można polecieć do Aten, Burgas i Glasgow, z Katowic do Aten, Edynburga i Mediolanu, z Łodzi do Aten, ze Szczecina do Edynburga, a z Bydgoszczy do Londynu Luton.