Spodziewają się miliona turystów. Nowy ośrodek w Egipcie

Góra Mojżesza i klasztor św. Katarzyny na Synaju Południowym to od lat miejsca, które rocznie odwiedzają - niezależnie od wyznania - dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Do tej pory problemem tej turystyki religijnej był brak w okolicy w pełni rozwiniętej infrastruktury. Już niedługo się to zmieni. I to diametralnie.