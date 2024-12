Liczne niewybuchy i wycinka drzew. Co się dzieje w lubelskim?

Rozpoczęła się także wycinka drzew pod przyszłą ekspresówkę. Prace te obejmują łącznie ok. 40 ha, i jak wskazują leśnicy, stanowią etap przygotowawczy pod budowę trasy. – W celu minimalizacji ingerencji w ekosystemy naturalne ustalono trasę w taki sposób, by ograniczyć konieczność wycinki drzew do niezbędnego minimum. Dodatkowo, prace prowadzone są poza okresem lęgowym ptaków, co pozwala na ochronę gatunków żyjących na tym obszarze – zaznacza Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Leszek Gajuś.