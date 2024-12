Zmiany w polskim mieście. Uber zgarnął wszystko

Od niedawna przed dworcem kolejowym w Gdańsku zobaczyć można namalowane koperty, nie z napisem "Taxi", tylko "Uber". Dla niektórych pasażerów było to sporym zaskoczeniem. Okazuje się jednak, że przewoźnik wziął udział w organizowanym przez PKP przetargu i wygrał go. Wywalczył w ten sposób prawo do miejsc postojowych przed dworcem.