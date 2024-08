Niewidzialny zabójca w Bałtyku. Podcina nogi i wciąga w sekundę

Poza kąpieliskiem można wszystko?

"A co, jeśli wejdę do wody obok strzeżonego kąpieliska?". "Jestem dorosły i mogę robić, co chcę". "To moje życie, moja rodzina i moja sprawa" – to tylko kilka z setek podobnych komentarzy, jaki pojawiają się w social mediach pod wpisami piętnującymi zachowania na plażach.