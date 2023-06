Rajski zakątek Europy. Urocze miasteczka i turkusowe zatoki

Podróż w górę, do starożytnej Erice, to ponownie - krok wstecz w czasie. To malownicze miasteczko wznoszące się na wysokości 751 metrów nad poziomem morza, jest jednym z najbardziej zapadających w pamięć punktów na mapie Sycylii. Położone na górze, której stoki opadają do miasta Trapani, jest łatwo rozpoznawalne nawet z lotu ptaka. To miejsce, do którego uciekają mieszkańcy Trapani, aby uniknąć letnich upałów.