Niezwykłe miasto w USA. Każdy powinien je odwiedzić

To, co wpływa mocno na wygląd i charakter miasta, to jego prawo dotyczące architektury. Budynki w Waszyngtonie nie mogą być wyższe niż 160 stóp (ok. 49 m) zgodnie z ustawą o ograniczeniach wysokości z 1910 r. Dzięki temu miasto nie ma typowych dla innych metropolii drapaczy chmur, a charakterystyczne zabytki nie są zasłonięte przez nowoczesne budynki. Poznanie Waszyngtonu to jak podróż przez historię Stanów Zjednoczonych, gdzie każda ulica, budynek czy pomnik opowiadają o ważnych wydarzeniach, które kształtowały ten kraj.