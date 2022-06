Samochodami wjechali na Turbacz. "Tutaj nie ma szlaku, tu jest droga"

Auta na szlaku w Gorcach

"Pewnym zaskoczeniem był Mercedes Sprinter w wersji 4×4, ale po chwili pojawił się on. MAN w wersji wyprawowej. Kiedy mijał nas któryś z kolei z samochodów, to idąca za nami pani krzyknęła do swojego syna, żeby zszedł na chodnik. Zapewne chodziło jej o to, żeby się usunął na bok, czyli wszedł pomiędzy drzewa. No i ten chodnik to nie wiem, czy było przejęzyczenie, czy może przewidywanie przyszłości" - relacjonuje świadek.