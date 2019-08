Ścieki nad Jeziorem Solińskim. Oburzona turystka nagrała film

Niby wiadomo, że należy dbać o środowisko m.in. poprzez segregację odpadów, ale cały czas zdarzają się przypadki, że do środowiska trafiają rzeczy, które trafić tam nie powinny. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce nad Jeziorem Solińskim, do którego wpłynęły śmierdzące ścieki.

W ostatnich latach w Solinie uruchomiono 3 oczyszczalnie ścieków, a do końca tego roku ma być gotowa druga nitka sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu połowa Zawozu będzie miała dostęp do kanalizacji. Póki co jednak ścieki spływające do Jeziora Solińskiego są normą i od lat trafiają do zbiornika. "Szamba płynące do zalewu to temat równie stary jak sam zalew" – komentuje na Facebooku jeden z internautów.