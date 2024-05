Słynna grecka atrakcja zamknięta. Cios dla turystów

Zatoka Wraku była już kilkakrotnie zamykana

Dostęp do plaży, uznawanej przez niektórych za najpiękniej położoną na świecie, już wcześniej ograniczano dla mieszkańców i turystów. We wrześniu 2022 r. plażę zamknięto, gdy w wyniku trzęsienia ziemi o sile 5,4 z miejscowych klifów do zatoki runęły skały. W 2018 r. siedem osób zostało rannych na Navagio z powodu osunięcia się ziemi. Wtedy zamknięto plażę dla turystów do kwietnia 2019 r.