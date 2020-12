Sri Lanka otwiera się na turystów. Przez koronawirusa nie była dostępna 9 miesięcy

Sri Lanka to państwo w Azji Południowej, na wyspie Cejlon. W ubiegłym roku odwiedziło ją około 2 milionów turystów. Ze względu na epidemię koronawirusa, podobne jak większość krajów na świecie, Sri Lanka także w marcu zamknęła swoje granice dla gości z zagranicy.

Sri Lanka - pierwsi turyści już wypoczywają

To początek rządowego planu ponownego przyciągania do kraju zagranicznych urlopowiczów. Akcja ma potrwać do 24 stycznia i w jej ramach Sri Lankę odwiedzi ponad 2,5 tys. turystów, głównie z krajów byłego ZSRR.