"Stop golasom na ulicy". Sopot walczy z roznegliżowanymi turystami

W blisko stu sopockich klubach, restauracjach i hotelach pojawią się plakaty kampanii "Stop golasom". Akcja ma na celu uświadomienie turystom, że chodzenie po mieście bez koszulki lub w samych kąpielówkach jest niestosowne.

Problem roznegliżowanych turystów w sezonie letnim znany jest nie od dziś. O ile w wielu miejscowościach nad Bałtykiem czy na Mazurach jest na to ciche przyzwolenie, Sopot mówi golasom kategorycznie "nie" . Za chodzenie w miejscu publicznym nawet w samych kąpielówkach nie grozi mandat, dlatego urzędnicy chcą walczyć z wielbicielami pokazywania torsów w inny sposób - uświadamiając ich, że jest to niestosowne.

Do organizowanej od 2016 r. akcji przyłączy się w tym sezonie znacznie więcej sopockich przedsiębiorców. Już nie tylko restauratorzy czy właściciele klubów umieszczą w witrynach swoich lokali plakaty "Stop golasom". Będzie je także widać w hotelach oraz na słupach ogłoszeniowych. W których miejscach? Na "Monciaku", mniejszych ulicach, a nawet, co może niektórych dziwić, również przy plaży.

- Chodzi o to, żeby uświadomić ludzi, że gdy wchodzą do restauracji, nawet bezpośrednio z plaży, to kultura wymaga, aby weszli do niej ubrani. Część osób wchodzi z ulicy, część bezpośrednio z plaży, nie dla wszystkich może być do zaakceptowania to, że jedząc obiad muszą oglądać czyjeś niemal nagie ciało - mówi portalowi trojmiasto.pl pracownik jednej z nadmorskich restauracji.