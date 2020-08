Święta Góra Grabarka. 3 zł za plastikową butelkę na wodę ze świętego źródełka

1,5-litrowa butelka dobrej jakości wody mineralnej kosztuje w sklepie ok 2-2,5 zł. Tymczasem na Świętej Górze Grabarka zapłacimy 3 zł za małą (na oko 0,5 litra) pustą butelkę na wodę. Przeznaczona jest do przechowywania wody ze świętego źródełka, które w 1710 roku miało być powodem cudownego ozdrowienia ludzi, którzy chorowali na cholerę.

Informacja wraz ze zdjęciami ilustrującymi zjawisko pojawiła się na grupie GOZ na Facebooku. "My tu gadu gadu o 5R, a na świętej Górze butelki PET za 3zł/szt" - napisał internauta, który opublikował zdjęcia butelek opatrzonych logiem Świętej Góry Grabarka.

Strategia 5R odnosi siędo recyklingu oraz zrównoważonego gospodarowania odpadam i polega na stosowaniu się do 5 zasad: ograniczania produkcji odpadów, ponownego wykorzystywania produktów, segregacji, pozyskiwania energii z odpadów oraz odnawiania zasobów.

Najwyraźniej duchowni z lokalnej społeczności nie wpisują się w nurt osób podążających za strategią 5R. No, chyba, że firmy "z certyfikatami" pozyskują materiały, wykorzystując do tego metody recyklingu. Tak, czy owak - 3 zł za pustą plastikową butelkę to trochę dużo.