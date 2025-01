Szukają Polaka do pracy w niezwykłym miejscu. Życiowa okazja

Pod informacją o naborze na Facebooku znajduje się prawie 200 komentarzy. Wiele osób pyta o zarobki. "Domyślam się, że zaraz mnie tu ludzie zjedzą, ale to tak bardzo kłuje w oczy... PAN ogłasza nabór do pracy na Spitsbergenie, co jest chyba najłatwiej dostępnym dla przeciętnego zjadacza chleba odpowiednikiem wyprawy polarnej; pracy w wyjątkowym miejscu, w trudnych warunkach, ale na pewno satysfakcjonującej jako samo doświadczenie plus pozwalającej przysłużyć się nauce - a w komentarzach zlot pytań o zarobki. To chyba zły adres. Jak szukacie wysokiej pensji, to PAN ani w ogóle jakakolwiek instytucja akademicka nie jest najlepszym wyborem, ale to nie o to tu chodzi" - napisał z niesmakiem jeden z internautów.