Tak gorąco jeszcze nie było. W europejskim kraju padł rekord

Gorące święta na Węgrzech

Po raz pierwszy w historii krajowych pomiarów w Kelebii 1 kwietnia odnotowano temperaturę przekraczającą 30 st. C i nie był to primaaprilisowy żart. W poniedziałkowe popołudnie wyniosła według wstępnych pomiarów dokładnie 30,2 st. C. Poprzedni rekord padł 35 lat temu - 1 kwietnia 1989 r. Wówczas w miejscowości Koermend na zachodzie kraju odnotowano 27,7 st. C.