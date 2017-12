Tanie loty na sylwestra. Bilet w dwie strony od 66 zł

Nie masz jeszcze planów na sylwestra? Nic straconego. Tanie linie wciąż mają w systemie świetne cenowo oferty. Sprawdzamy, dokąd można tanio polecieć na najważniejszą noc w roku.

Europejskie stolice – ok. 300 zł w dwie strony

Jeśli marzy nam się sylwester w jednej z europejskich stolic na bilet w dwie strony musimy przygotować ok. 300 zł. Najtańszą ofertę do Paryża znaleźliśmy z Gdańska liniami Wizz Air. Wylot 29 grudnia o 13:45 i powrót 1 stycznia o 16:40 – w dwie strony 322 zł. Tłumy paryżan i turystów spotykają się co roku na Champs-Élysées i pod Wieżą Eiffla. Paryskie metro jeździ w noc sylwestrową do godz. 2:15. Trzeba się jednak przygotować na brak fajerwerków. Zamiast tego przy Wieży Eiffla zobaczymy pokaz światło-dźwięk. Jeśli chcemy zobaczyć fajerwerki, musimy wybrać się do Disneylandu.