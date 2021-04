Tatry. Zamknięte szlaki w rejonie Doliny Gąsienicowej

"Po zimowym śnie obudziła się niedźwiedzica z dwoma tegorocznymi młodymi. Gawrują w bliskim sąsiedztwie szlaku, w masywie Małego Kościelca. To rejon uczęszczany przez turystów, co stwarza zagrożenie dla niedźwiedziej rodziny i dla odwiedzających" – czytamy w komunikacie TPN.

Od 2 kwietnia zamknięte szlaki w Tatrach

Co to oznacza w praktyce? Od 2 kwietnia turyści nie będą mogli chodzić szlakiem niebieskim: Hala Gąsienicowa – Czarny Staw Gąsienicowy – Zawrat; szlakiem czarnym: Czarny Staw Gąsienicowy – Mały Kościelec – Karb – Kościelec; szlakiem niebieskim: Zielony Staw Gąsienicowy – Karb; szlakiem żółtym Czarny Staw Gąsienicowy – Skrajny Granat oraz Zmarzły Staw – Kozia Dolinka – Kozia Przełęcz; szlakiem zielonym Kozia Dolinka – Zadni Granat; szlakiem czarnym Kozia Dolinka – Żleb Kulczyńskiego.

Zamknięte zostały też już wcześniej drogi wspinaczkowe i trasy dla uprawiania narciarstwa ekstremalnego we wschodniej ścianie Kościelca, gdzie sokoły wędrowne założyły gniazdo. Ponadto w połowie marca do odwołania z uwagi na ochronę zwierząt zostały zamknięte dla turystyki pieszej i narciarskiej szlaki w rejonie Doliny Pańszczycy.

TPN zamyka szlaki - wiosną przyroda budzi się do życia

Takie decyzje to zdaniem zastępcy dyrektora TPN Filip Zięba o tej porze roku nic nadzwyczajnego, bo wiosna to newralgiczny czas w przyrodzie. Niestety wielu internauci jest wzburzona decyzją. "To żart?" - pytają pod postem TPN na Facebooku.