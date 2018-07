Tłumy w Tatrach. Na niektórych szlakach już tworzą się korki

Lato w pełni, a wraz z nim rozpoczął się najazd turystów na Zakopane. Krupówki tętnią życiem od rana do nocy, podobnie jest na najsłynniejszych trasach na terenie TPN.

Choć Zakopane zwykło się nazywać zimową stolicą Polski, latem miejscowość jest równie chętnie wybierana przez turystów, a popularnością może konkurować z Sopotem czy Mielnem. W szczycie sezonu tłumy są ogromne, do większości atrakcji tworzą się ogromne kolejki , ale Polaków to i tak nie zniechęca.

Ruch jest bardzo duży na najpopularniejszym tatrzańskim szlaku, czyli na trasie do Morskiego Oka . W godzinach popołudniowych, na Włosienicy, tworzą się kolejki do wozów konnych .

W słoneczne dni, zwłaszcza po okresie niepogody, można się także spodziewać kolejek do kas biletowych TPN , szczególnie w godzinach porannych.

Kasprowy Wierch to najpopularniejszy i najczęściej odwiedzany szczyt w Polsce . W sezonie pojawia się tu 4 tys. osób dziennie. Czas jazdy koleją kabinową wynosi jedynie 12 minut, ale w piękny letni dzień w kolejce do kasy można spędzić nawet kilka godzin . Usytuowanie Kasprowego Wierchu niemal w środku pasma tatrzańskiego sprawia, że dla wielu turystów możliwość podziwiania tutejszej panoramy warta jest poświęcenia.

TPN przypomina również, że od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne są zamknięte od zmierzchu do świtu. Dodatkowo, szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem jest zamknięty do odwołania z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku.