To będzie dobry rok. Takie inwestycje powstaną pod Tatrami

Więcej miejsc parkingowych

O problemach z parkowaniem wie każdy, kto choć raz w życiu był w Zakopanem. Bez względu na to, czy latem, czy zimą, znalezienie wolnego miejsca, w którym można pozostawić samochód, graniczy z cudem. Dobre wieści są takie, że jeszcze przed wakacjami powinien zostać oddany do użytku pierwszy w Zakopanem parking wielopoziomowy. Powstaje on w sąsiedztwie dworca kolejowego. Będzie mogło się tam znaleźć ponad 150 samochodów osobowych, a także autokarów.