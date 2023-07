TOP 5 desek SUP w sezonie 2023!

3-metrowa deska SUP ENERO

To świetna deska dla początkujących, ale nie tylko! Prezentowany model ma długość 300 centymetrów. Grubość nadmuchanej deski mierzy 15 cm. Maksymalnie obciążenie SUP to 135 kilogramów. Konstrukcja deski jest bardzo trwała i przemyślana. Na przodzie umieszczono praktyczny bagażnik, który pozwala przechować małą, wodoodporną torbę podczas pływania. Do deski można zamontować krzesełko, które nie znajduje się w zestawie. Waga SUP to 7 kilogramów. W zestawie znajduje się płetwa, która należy umieścić pod deską, w specjalnie przewidzianym miejscu. Ma to ogromny wpływ na stabilność podczas pływania.