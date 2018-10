Top 5 kierunków z krótkim przelotem na zimę

Zima potrafi dokuczyć. Nic więc dziwnego, że wiele osób, gdy za oknem w Polsce plucha, decyduje się na wyjazd w ciepłe kraje. Nie muszą być to jednak bardzo odległe krainy. Antyfanom długich lotów podpowiadamy, w których niedalekich państwach temperatury w styczniu przekraczają 20 st. C.

Zimowe wakacje w ciepłych krajach nie muszą być drogie

Maroko zimą – krótki lot, udany urlop

Jednym z ciepłych miejsc zlokalizowanych niedaleko Europy jest Maroko. To chętnie wybierany przez Polaków kierunek, ze względu na przestępne ceny i niesamowitą atmosferę.

Lot do Maroka jest krótki. Połączenie Warszawa – Agadir to maksymalnie 4 godziny 20 minut. Loty odbywają się często i z pewnością uda się wykupić podróż bezpośrednią z kilku lotnisk w Polsce. Zdarza się, że w niektórych miastach rejsy odbywają sezonowo lub za pośrednictwem biur podróży czarterem.

W okresie od grudnia do lutego temperatura w Maroko wynosi od 18 st. C do nawet 23 st. C. Przy słońcu, które nawet w zimie nie odpuszcza, może oznaczać to doskonałą pogodę do wypoczynku. Jednak Maroko to nie tylko plaże. Warto spróbować tutejszej kuchni o wielowiekowej tradycji, która łączy wpływy berberyjskie, beduińskie i mauretańskie. Kwintesencją marokańskich kulinariów są przyprawy korzenne sprowadzone jeszcze w średniowieczu przez Arabów z terenów dzisiejszej Indonezji.

Choć kulturę Maroka i polską różni wiele, to punktem spotkania jest herbata. Polacy znani są z picia herbaty do śniadania, po obiedzie, podwieczorku, kolacji i wtedy, gdy im się nudzi. Podobnie jest z Marokańczykami. Tu jednak prym wiedzie zielona herbata z miętą. Piją ją zawsze i wszędzie, a chętnie częstują nią również przybyszów.

Na uwagę turysty zasługują również zabytki Maroka. Są to zazwyczaj bogato zdobione złotem i kolorowymi płytkami obiekty sakralne i fortyfikacje. W Marrakeszu warto zobaczyć z zewnątrz meczet i minaret w Kutubijji i zwiedzić sułtański pałac Bahia. Casablanca skusi klimatem dzielnicy arabskiej Stara Medyna i majestatycznością meczetu Hasana II. Turyści w Agadirze mogą udać się natomiast na Souk El Had d'Agadir, czyli orientalny targ, a także do ogrodu Jardin de Olhão.

Urlop zimą w Izraelu – blisko i ciekawie

Od kilku lat turystyka w Izraelu przeżywa swój niekwestionowany rozkwit. Dawniej do Jerozolimy udawali się nieśmiało pielgrzymi, wciąż zaniepokojeni kwestiami bezpieczeństwa. Dziś Izrael jest ośrodkiem biznesowym i turystycznym, a jego ambasadorem drugie co do wielkości izraelskie miasto – Tel Aviv.

Tel Aviv-Jafa leży nad Morzem Śródziemnym. Powstał na obrzeżach starożytnego portu Jafa i dziś stanowi centrum biznesowe i dyplomatyczne Izraela (ze względu na roszczenia do Jerozolimy zarówno ze strony Żydów, jak i Palestyńczyków). Szklane drapacze chmur spotykają się tu twarzą w twarz z piaszczystymi plażami, które co roku goszczą coraz więcej turystów.

Zima w Izraelu jest bardzo łagodna. Między grudniem a lutym temperatura rzadko spada poniżej 20 st. C, a jeśli już, to wynosi 17 st. C – 18 st. C. Być może taka aura nie zapewni egzotycznej opalenizny, ale pozwoli wypocząć i to bez tłumów! Lot do Izraela z Polski trwają około 4 godziny.

Mimo nowoczesnego charakteru miasta, tradycje żydowska i arabska są w Tel Avivie doskonale widoczne, zarówno pod względem gastronomii, jak i życia codziennego mieszkańców. Obok biznesmenów w garniturach i turystów z plecakami, ulice przemierzają ortodoksyjni Żydzi w czarnych kapeluszach i z pejsami oraz Palestyńczycy w kefijach.

Tel Aviv i Jerozolimę dzieli 70 km, dlatego podczas pobytu nad Morzem Śródziemnym warto udać się w głąb Izraela i zwiedzić to biblijne miasto. To tam znajduje się najwięcej zabytków Izraela, w tym Bazylika Narodzenia Pańskiego, Bazylika Grobu Pańskiego, Ściana Płaczu czy kościół św. Piotra w Gallicantu.

Jordania – idealny kraj na wakacje zimą

Wakacje w Jordanii zimą to doskonały pomysł dla osób, które nie przepadają za zimnem i pluchą. Temperatury w grudniu, styczniu i lutym na południu kraju oscylują wokół 23 st. C. Na północy jest nieco chłodniej, bo około 18 st. C.

Wybierając wypoczynek w Akabie lub w jej okolicach, turyści mogą być pewni słonecznej pogody przez cały rok. Znajduje się tu Aqaba Marine Park, który obejmuje najbogatszą rafę koralową na skromnym wybrzeżu Jordanii. To nie lada gratka dla fanów nurkowania. Co ciekawe, stojąc na niewielkiej plaży w Akabie, ujrzeć można na horyzoncie wybrzeże trzech innych państw: Izraela, Arabii Saudyjskiej i Egiptu.

Południe usiane jest najważniejszymi atrakcjami Jordanii. Chodzi między innymi o Petrę i Wadi Rum. Petra to miejscowość znana z budowli wykutych w skałach, które stanowią pozostałości po mieście Nabatejczyków, ludu żyjącego tam od III w. p.n.e. do I w. n.e. Miejsce to jest punktem obowiązkowym podczas wczasów w Jordanii. Wadi Rum to natomiast rezerwat obejmujący krajobraz pustynny, a konkretniej dolinę leżącą wśród skał zbudowanych z granitu i piaskowca. Turyści mogą tam uprawiać wspinaczkę, jeździć konno czy zawitać w wiosce Beduinów, gdzie główną atrakcją jest nocleg pod gołym niebem.

Wczasy w zimie – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie to w ujęciu turystycznym kierunek bardzo młody. Przez jakiś czas zarezerwowany dla najbogatszych. Dziś jednak gości turystów z całego świata dywersyfikując ofertę tak, żeby dopasować ją do niemal każdego portfela. Podróż samolotem do ZEA zajmie około 5 godzin 45 minut, co sprawia, że kraj staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla przybyszów z Polski.

Pogoda w ZEA również zachęca do odwiedzin i wypoczynku. W miesiącach zimowych w Dubaju króluje słońce i temperatura sięgająca 23 st. C – 25 st. C. Choć zabytków tu niewiele, bo kraj dopiero się buduje, to zobaczyć można kilka perełek architektonicznych naszych czasów.

Dla przykładu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, wybudowany został wieżowiec o 160 m wysokości i nachyleniu 18 stopni, czyli czterokrotnie większym niż Krzywa Wieża w Pizie. W tym samym mieście znajduje się monumentalny Meczet Szejka Zayeda, budowany od 1996 do 2007 roku, a w nim siedem żyrandoli zdobionych kryształami Swarovskiego i złotem, a także największy na świecie ręcznie tkany dywan. Warte zobaczenia jest również w 100 procentach ekologiczne miasteczko Masdar City nazywane "Miastem Przyszłości".

Wczasy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to spotkanie z nowoczesnością, słońcem i błogim wypoczynkiem. Piaszczyste plaże i oblewające je ciepłe wody Zatoki Perskiej na północy i Zatoki Omańskiej na wschodzie zapewnią zimą odskocznie od mrozów i śniegu.

Wyspy Kanaryjskie - wczasy zimowe dla każdego

Ostatnia propozycja w zestawianiu 5 topowych kierunków turystycznych na zimę to Wyspy Kanaryjskie. Co prawda to miejsce nieco bardziej oddalone od Polski w porównaniu do poprzednich lokalizacji, ale warte odwiedzenia. Lot na Wyspy Kanaryjskie zajmie około 6 godzin.

Wakacje na Wyspach Kanaryjskich to oferta idealna dla osób nieprzepadających za eksperymentowaniem z kręgami kulturowymi. Tu europejskość króluje, zarówno jeśli chodzi o mieszkańców, jak i turystów. Wybierać można między kilkoma zamieszkałymi wyspami. Każdą z nich wyróżnia unikatowy krajobraz. Lanzarote rozsławił pejzaż księżycowy, a Gran Canarię makia obrastająca wysokie góry.

Do podróży na środek Oceanu Atlantyckiego zachęca pogoda na Wyspach Kanaryjskich, która przez cały rok zagrzewa do kąpieli słonecznych i morskich. Wakacje w zimie będą wiązały się co prawda z nieco niższymi temperaturami, ale mowa tu o mniej więcej 24 st. C.

Na Wyspach Kanaryjskich zimą, gdy pogoda jednak się nie spisze, można uprawiać różne sporty, w tym kitesurfing, nurkowanie czy trekking po wzgórzach zlokalizowanych w wewnętrznych partiach wysp. Poza tym można tu dobrze zjeść, wybierając spośród licznych knajpek serwujących kuchnie całego świata, również hiszpańską.