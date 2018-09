TOP 5 wakacyjnych kierunków dla imprezowiczów. Jesień 2018

Gdzie najczęściej wyjeżdżają miłośnicy świetnej zabawy? Najbardziej oczywistym i wciąż szalenie popularnym kierunkiem pozostaje hiszpańska Ibiza. I nie ma się co dziwić, bo warunki są wspaniałe. I ta pogoda. Sprawdźcie, co jeszcze kusi turystów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Głośne imprezy na Ibizie przeszły już do historii (Getty Images, Fot: David Ramos / Stringer)

Imprezowanie na plaży i w stylowych klubach jest Twoim żywiołem? Na pewno wybierzesz coś z naszych propozycji spędzenia rozrywkowych wakacji.

Ibiza – wakacje na gorącej hiszpańskiej wyspie

Słoneczna Ibiza od lat ma opinię najbardziej imprezowego zakątka w Europie. Przed wyjazdem na imprezowe wakacje można sobie nieco przybliżyć klimat Ibizy, oglądając komedię ”Ibiza” z Gillian Jacobs i Richardem Maddenem. Malownicze wybrzeże wyspy usiane jest słynnymi także poza naszym kontynentem, oblężonymi zwłaszcza w sezonie letnim klubami i dyskotekami, gdzie od zmierzchu do świtu rozbrzmiewa muzyka klubowa w najlepszym wydaniu. Na co dzień regularnie grywają tutaj światowej sławy DJ-e z gatunku house, trance i techno, tacy jak Tiesto i Eric Prydz, a nawet w pozornie odległych od cywilizacji zakątkach Ibizy na bajecznych plażach napotkamy prywatne mini koncerty bębnowe, organizowane przez tutejszą społeczność hippisów. Ściągali oni na wyspę tłumnie już od lat 60., kiedy to postulaty wolności i bliskiego kontaktu z naturą w połączeniu z eksperymentami z narkotykami zaowocowały pierwszymi legendarnymi imprezami tam, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz najsłynniejsze kluby na Ibizie to oczywiście Amnesia, Space czy Pacha.

Ta należąca do Hiszpanii południowoeuropejska wyspa na Balearach to wciąż gorące dni we wrześniu i październiku z odpowiednio 27 i 23 st. C w ciągu dnia i wodą morską nagrzaną do 25 i 22 st. C. Taka aura doskonale sprzyja poszukiwaniom ukrytych zatoczek, oglądaniu zachodów i wschodów słońca ze stromych klifów, skokom do morza ze skał, nurkowaniu w krystalicznie czystej wodzie, wielogodzinnemu plażowaniu wśród piasku, muszelek i opuszczonych rybackich chatek.

Mykonos w Grecji – imprezuj z gwiazdami

Gorącą wyspę Mykonos w Grecji na Cykladach od kilku sezonów upodobali sobie celebryci oraz znani bloggerzy. Spotkamy tutaj supermodelki, takie jak Adriana Lima, gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego czy Paris Hilton, Ewę Chodakowską, Kingę Rusin. Na Mykonos chętnie wypoczywają również milionerzy i biznesmeni, którzy doceniają kosmopolityczną atmosferę tego pięknego greckiego zakątka oraz naprawdę bogate zaplecze noclegowe i rekreacyjne. Wybierają oni najmodniejsze kluby nocne, restauracje, bary, ośrodki SPA, prywatne jachty, luksusowe hotele 5-gwiazdkowe. A życie po zmroku na Mykonos kwitnie aż do pory śniadaniowej, którą warto spędzić z regeneracyjnym posiłkiem po całonocnych szaleństwach na parkiecie. Wyspa zdetronizowała już popularnością swoistą wizytówkę Grecji, Santorini, przyciągając atrakcjami turystycznymi nawet przyjezdnych z najodleglejszych krajów azjatyckich.

Mykonos na wakacje wybierają przede wszystkim osoby młode, które uwielbiają zabawę, dobrą muzykę, szeroką ofertę rozrywkową dostępną na miejscu dla każdego, mnóstwo modnych miejsc, znanych ze zdjęć gwiazd, wrzucanych przez nie chętnie do sieci. Takie obrazki z urlopu działają na wyobraźnię fanów, a widoki nie odbiegają od rzeczywistości, nie zawodząc oczekiwań. Imprezuje się tutaj zarówno na rozgrzanym piasku, jak i wewnątrz znanych klubów nocnych, na czele z Paradise Club. Mykonos pozostaje synonimem luksusu i mekką znanych osób, przecząc jakoby greckiemu kryzysowi.

Słoneczny Brzeg na jesienne imprezy

Słoneczny Brzeg to najbardziej znany zakątek w cudownej Bułgarii. W tym supermodnym nadmorskim kurorcie uwielbianym od lat nie da się nudzić. Osoby spragnione rozrywek ucieszy obszerna oferta atrakcji, wśród której na prowadzenie wysuwają się aquaparki dla osób w każdym wieku z kompleksami basenów, zjeżdżalniami, fontannami, jacuzzi, saunami, a także torty kartingowe dla miłośników szybkiej jazdy na gokartach. Dobre hotele usytuowane są bezpośrednio przy piaszczystych plażach, a pogoda w Bułgarii jesienią wciąż zachęca do korzystania z możliwości plażowania i kąpieli morskich.

Instagram.com Podziel się

W Słonecznym Brzegu kwitnie życie nocne. Kurort jest regionalnym odpowiednikiem Ibizy nad Morzem Czarnym. Wprost roi się tutaj od dyskotek, imprezowni, klubów, kasyn, beach barów, a stosunkowo młoda klientela docenia również niewygórowane ceny wakacji w tej części Bułgarii oraz wszystkich atrakcji. Wieczorny rajd po mieście to jaskrawe neony, głośna muzyka, jazda na byku, drinki i tańce na ulicy.

Gran Canaria – Wyspy Kanaryjskie dla każdego

Imprezowicze uwielbiają Wyspy Kanaryjskie, wśród których na specjalną opinię zapracowała sobie Gran Canaria. Mnóstwo tutaj 4- i 5-gwiazdkowych hoteli, położonych bezpośrednio przy boskich plażach, ze świetną obsługą, z wysmakowanymi wnętrzami, wśród ogrodów palmowych, gdzie można się w spokoju zrelaksować w ciągu dnia i nabrać sił na całonocną balangę. Część obiektów to hotele tylko dla dorosłych, co sprzyja możliwości komfortowego spędzenia wakacji przez pary czy rozrywkowe grupy znajomych. Hiszpańska fiesta trwa na wyspie przez cały rok, przede wszystkim w najbliższym otoczeniu najbardziej znanych kurortów na Gran Canarii. Średnia wieku przyjezdnych w tą część Hiszpanii jest stosunkowo niska, dzięki czemu młodsze osoby czują się tutaj świetnie. Nawet rdzenni mieszkańcy wyspy uwielbiają imprezy, a ich życie toczy się głównie poza domem. Nikogo nie dziwi już widok osób zaczynających zabawy taneczne po śniadaniu. Część z nich prawdopodobnie nie położyła się nawet jeszcze do łóżka po hulankach minionej nocy. Szkoda tracić czasu na sen.

Fakt, że Wyspy Kanaryjskie są kierunkiem całorocznym, zdecydowanie działa na ich korzyść. Wczesna jesień to idealny moment na wakacje na Gran Canarii, bo znikają rodziny z dziećmi, które wracają do szkoły. Pogoda jest wciąż fantastyczna, największe atrakcje otwarte, a puby, restauracje i kluby zapraszają na posilenie się oraz przetestowanie lokalnych trunków i nie tylko podczas wieczornej i nocnej zabawy.

Tel Awiw – tam, gdzie imprezy są najlepsze

Tel Awiw w Izraelu klasyfikowany jest jako globalna metropolia, propagowana z umiłowaniem przez prasę z odległych Nowego Jorku, Los Angeles czy Toronto. Ma reputację nigdy nie zasypiającego miasta z genialnymi, wprost białymi, szerokimi plażami i możliwością uprawiania sportów wodnych. To ośrodek kultury oraz rozrywki na światowym poziomie, gdzie kwitną edukacja, media, literatura i sztuka. Styl życia jest tutaj nieco ekskluzywny, a ceny do najniższych nie należą: Tel Awiw to najdroższy zakątek w kraju. Wpada się tutaj na imprezowy weekend bądź tygodniowy pobyt ze zwiedzaniem, zależnie od ilości wolnych dni, którymi turyści z całego świata dysponują. Ale wszystkich łączy jedno – uwielbienie do Tel Awiwu już po pierwszej wizycie o dowolnej porze roku. Bo pogoda sprzyja wakacjom w tej części Izraela nawet w zimowych miesiącach. Jest nieco luksusowo, kosmopolitycznie, a na nudę zdecydowanie nie da się narzekać.

Miłośnicy muzyki wyszaleją się przy dźwiękach klubowych albo bardziej etnicznych. Społeczność LGBT również ma w Tel Awiwie mnóstwo ciekawych lokali na wyłączność, a tutejsza Parada Równości to niezwykle oblegane wydarzenie. Nocne kluby z muzyką rozrywkową zlokalizowane są przede wszystkim na wschodzie oraz południu Tel Awiwu, nieopodal portu, mariny i promenady. Najwięcej koncertów czy dyskotek to właśnie okolice najfajniejszych plaż w mieście, gdzie naprawdę się zrelaksujemy i posłuchamy wybranego gatunku muzycznego w dobrym towarzystwie.

Wczesna jesień to świetny moment na naładowanie baterii przed sezonem deszczu i mrozu w naszym kraju. Hiszpania, Grecja, Bułgaria czy Izrael są do tego kierunkami turystycznymi wprost idealnymi. Znajdź w bogatej ofercie biur podróży coś dla siebie i zabaw się wśród wspaniałych ludzi przy dźwiękach niezłej muzyki jeszcze w tym roku albo zaplanuj wypad wczesną wiosną w mocnych promieniach gorącego słońca.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.