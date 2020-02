Turyści boją się koronawirusa. Biura podróży i linie lotnicze odwołują wycieczki do Chin

Epidemia kononawirusa zaostrza się, a z Chin wraca coraz więcej zarażonych osób. Dlatego większość działających w Polsce biur podróży odwołuje zaplanowane na najbliższe tygodnie wycieczki do Państwa Środka. Powody są dwa – kwestia bezpieczeństwa i strach turystów.



– Biura podróży zdecydowały się na tymczasowe anulowanie programów wycieczek. Klienci Ecco Travel czy Rainbow otrzymują całkowity zwrot kosztów za wyjazdy. Jest to decyzja terminowa - np. w przypadku Rainbow zwroty obowiązują dla wyjazdów z wylotem do połowy marca. Ponieważ sytuacja jest rozwojowa, decyzje co do terminów mogą być wydłużane – mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl.