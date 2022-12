"Ukradli moje perfumy". To nie pierwsza tego rodzaju sytuacja

Mężczyzna, którego spotkała niecodzienna i przykra sytuacja, leciał rejsem o numerze TK 1598 w poniedziałek 19 grudnia z Frankfurtu do Abudży - stolicy Nigerii. W czasie podróży miał on jeszcze trzygodzinną przesiadkę w Stambule. Kiedy dotarł do rodzinnego kraju i odebrał bagaż rejestrowany, zorientował się, że jest on otwarty, a ze środka zniknęło kilka rzeczy.